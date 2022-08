Fantasia Sango - Realm of Legends debutta su Crunchyroll

Attraverso i propri social media ufficiali, Crunchyroll ha dato il benvenuto a Fantasia Sango - Realm of Legends. La serie anime ispirata all'omonimo franchise di videogiochi di genere JRPG debutta da quest'oggi sulla piattaforma streaming con sottotitoli in italiano.

Orde di mostri e demoni hanno invaso Crunchyroll. Il catalogo del servizio streaming di Sony dedicato agli anime giapponesi si amplia con il debutto di Fantasia Sango - Realm of Legends, di cui sono già disponibili alla visione tutti i dodici episodi da cui è composto. Ecco altre serie anime in arrivo su Crunchyroll nel corso delle prossime settimane.

Fantasia Sango è una saga videoludica svilppata da UserJoy Technology che conta, dal 2003 a oggi, un totale di sei titoli pubblicati. L'ultimo della serie, Fantasia Sango 5, risale al 2018. Nel gennaio del 2022 la saga di JRPG ha ispirato un anime televisivo prodotto da Geek Toys e arrivato ora su Crunchyroll a poche ore di distanza da The Stranger by the Shore.

Fantasia Sango - Realm of Legends faceva parte del catalogo Funimation, piattaforma streaming di Sony poi accorpata a Crunchyroll. L'anime è ambientato al tempo dei Tre Regni, quando numerosi signori della guerra cercavano di unificare la Cina prendendo il potere. Questa battaglia attirò però l'attenzione del potente Re Mouryou, uno spirito maligno che intende prolungare a qualsiasi costo i conflitti e distruggere l'umanità. Per fermarlo, alcuni dei guerrieri più abili formano un esercito. Quando questo viene spazzato via, il destino dell'umanità viene affidato a un insolito gruppo di avventurieri guidati da Ouki. E voi avete già visto le prime puntate di questa nuova serie oppure state dedicando il vostro tempo a uno degli altri anime Crunchyroll arrivati ad agosto?