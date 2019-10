Una fantastica fanart di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ci mostra Inosuke cibernetico

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è concluso, ma non senza lasciarsi dietro una scia di popolarità che ha contagiato tutti. L'anime tratto dall'opera di Koyoharu Gotouge ha riscosso un successo strepitoso che ha provocato un'invasione di fan art, cosplay, realizzazioni a tema di ogni genere per tutta la rete, come quella di Jessica Nigri.

L'ultima di queste, diventata virale prima su Pixiv e poi su Reddit, riguarda l'illustrazione di un fan che ha deciso di portare una sua versione di uno dei protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il guerriero selvaggio Inosuke Hashibira. Entrato nel cast principale a metà della prima stagione animata, il ragazzo con la maschera da cinghiale ha conquistato tutti per il suo modo di fare e, in calce, possiamo vederlo in una versione parecchio diversa.

Infatti l'immagine preparata da BiG.C ci regala un Inosuke in versione samurai cibernetico con un tratto naturalmente parecchio diverso da quello a cui siamo abituati. La testa di cinghiale diventa un elmo di metallo, così come il braccio sinistro sotto forma di protesi artificiale. Di sicuro un modo inedito di vedere Inosuke, che viene trasportato in un futuro cyberpunk dal Giappone del primo novecento. Vi piace questa forma del personaggio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

In passato, anche altri fan si sono cimentati in disegni che raffigurassero alcuni personaggi in versione samurai: ricordiamo Goku in chiave ronin disegnato da Cellman.Art, e Kenji.893 ha poi replicato con altri personaggi di Dragon Ball Z.