Ecco la fantastica illustrazione per My Hero Academia: Heroes Rising composta da Horikoshi

Mentre i fan italiani potranno godersi il film grazie a Dynit il prossimo anno, in Giappone impazza la mania di My Hero Academia grazie al lungometraggio che sta per debuttare nelle sale, My Hero Academia: Heroes Rising. I giovani eroi dovranno affrontare una nuova minaccia, e il suo arrivo è stato accompagnato dal sensei Horikoshi.

Il mangaka nei giorni scorsi, attraverso il suo account Twitter, ha condiviso uno speciale countdown per My Hero Academia: Heroes Rising. Infatti, le immagini preparate dall'autore e pubblicate giorno per giorno rivelavano un disegno componibile ottenuto unendo le quattro parti.

Adesso che siamo arrivati al giorno di proiezione del lungometraggio nelle sale nipponiche, l'illustrazione del sensei risulta essere completa. Come potete vedere in calce, l'utente Aitaikimochi ha messo in sequenza le illustrazioni pubblicate, dalla prima che parte con Aoyama all'ultima che presenta i protagonisti di My Hero Academia.

In particolare, nella quarta parte di questo conto alla rovescia di My Hero Academia vengono messi in risalto i due eroi Izuku e Bakugo, intorno ai quali ruoterà gran parte della pellicola. I ragazzi sono pronti alla visione del film e si presentano tutti agghindati alle prime proiezioni, ma intanto in rete sono già circolati alcuni spoiler sul finale di My Hero Academia: Heroes Rising.