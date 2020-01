Le fantastiche figure in scala 1/7 di Ram e Rem sono ora disponibili per 200 dollari l'una

Crunchyroll ha recentemente confermato che le due meravigliose action figure in scala 1/7 di Ram e Rem, le sorelle gemelle di Re: Zero, sono finalmente disponibili all'acquisto sul sito ufficiale. I due prodotti sono ispirati da una celebre illustrazione di Shinichiro Otsuka e costano circa 200 dollari l'una.

Le figure sono speculari, con le uniche differenze rappresentate dal fiocco presente sulla tuba (di colore inverso) e per qualche dettaglio presente sulle calze. Le statuette, prodotte in Giappone e realizzate in polivinile, sono alte 25 centimetri e saranno preordinabili fino al 12 aprile 2020. In calce potete dare un'occhiata ad entrambe le action figure.

Ram e Rem vengono introdotte nell'opera di Tappei Nagatsuki come due domestiche alle dipendenze di Roswaal L. Mathers. Il protagonista Subaru inizia a creare un rapporto di amicizia con le due dopo essere stato assunto a sua volta come cameriere, formando un legame speciale con la gemella dai capelli blu.

Nel caso in cui non vedeste l'ora di rivedere in azione le due sorelle, vi ricordiamo che la stagione 2 di Re: Zero debutterà nel mese di aprile e che attualmente potete dare un'occhiata alla director's cut della prima stagione. I nuovi episodi adatteranno presumibilmente gli avvenimenti raccontati nei Volumi dal 10 al 17, aspettatevi quindi grandi sorprese.