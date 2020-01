Le fantastiche illustrazioni con i Pokemon realistici di Joshua Dunlop diventano virali

"Acchiappali tutti!" recita il famoso slogan del franchise Pokémon. I mostriciattoli tascabili dell'anime e del videogioco sono tutto fuorché terrificanti, anzi, spingono tanti bambini di dieci anni ad intraprendere un lungo viaggio tra le varie regioni. Ma se non fossero davvero cartooneschi e docili come sembra?

Il concept artist Joshua Dunlop si è da tempo lanciato nella sfida di mostrare come sarebbero i pokémon nella realtà. Studiando le caratteristiche dei pokémon e le ispirazioni sugli animali e creature del nostro mondo, Dunlop ha dato vita a diverse immagini con questa nuova versione dei pokémon.

La pagina Poké Latam ha condiviso alcune di queste illustrazioni in calce, e la prima che si può vedere in calce è relativa al pokémon Golem. L'evoluzione di Graveler è minacciosa con la testa lucertolina che sbuca dalla palla di roccia. Non mancano poi gli starter Bulbasaur, Charmender e Squirtle con le relative evoluzioni, che man mano diventano più grandi e minacciose.

Dunlop ha scelto come soggetti i pokémon di Kanto, illustrandoci gli spaventosi spettri come Gastly, Haunter e Gengar, o il famoso Ditto di cui si possono osservare addirittura le vene sotto la pelle melmosa. Non potevano poi di certo mancare pokémon come Magikarp o un leggendario come Mewtwo mentre fa ricorso al suo potere psichico.

Vorreste vivere in un mondo con pokémon del genere? E quale tra queste illustrazioni è la vostra preferita?