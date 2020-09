I Fantastici Quattro affronteranno la fine dell'universo Marvel col numero in arrivo

L'universo Marvel è stato più volte sull'orlo della distruzione. Questo mondo abitato da supereroi è ovviamente abitato anche da supercriminali, talvolta semplici terrestri con poteri, altre volte invece entità comische con un potere talmente grande da far davvero temere il peggio. Stavolta tutto ciò potrebbe scaturire dai Fantastici Quattro.

La Marvel Comics ha posto ai suoi lettori una domanda: riusciranno i Fantastici Quattro a salvare il loro universo dalla distruzione definitiva? Dan Slott e R.B. Silva risponderanno a questo quesito sul numero 27 dei Fantastici Quattro, previsto negli Stati Uniti per il prossimo dicembre. La sinossi del titolo recita "Tutto sta per giungere alla fine qui a Yancy Street. Letteralmente tutto. Dite addio alla Terra, alla galassia, alla vita come la conosciamo perché questa dimensione è completamente destinata alla distruzione. Di chi è la colpa? E perché, con in gioco così tanto, hanno scelto questo momento per abbandonarci?"

Il contenuto del prossimo numero potrebbe quindi essere un seguito delle rivelazioni fatte in Fantastici Quattro #25 con un "cambio dello status quo", ma senza rivelare chi sarà l'autore di questa distruzione. Sicuramente però lo storico gruppo di eroi sarà al centro della situazione. Intanto i Fantastici Quattro hanno cambiato look e si sono preparati alla nuova run Marvel Antitesi.