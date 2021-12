Fantastici Quattro, Alex Ross al lavoro su una nuova graphic novel

Marvel Comics e Abrams ComicArts annunciano MarvelArts, una nuova etichetta in collaborazione tra le due case editrici che partirà col botto: il primo prodotto MarvelArts sarà infatti Fantastic Four Full Circle, una graphic novel ad opera del leggendario fumettista Alex Ross, in uscita ad Agosto 2022.

Alex Ross è celebre per il suo stile pittorico, che ha caratterizzato opere di culto come Marvels (scritta da Kurt Busiek) e Kindgom Come (scritta da Mark Waid). Fantastic Four Full Circle sarà una graphic novel scritta e illustrata interamente da Ross, che verrà pubblicata in un formato più grande del solito per enfatizzare l'importanza delle tavole dell'autore.



"Questa è la storia dei Fantastici Quattro che volevo raccontare da anni, e visivamente è uno degli esperimenti artistici più audaci che io abbia mai fatto", dichiara Ross. "Sono entusiasta all'idea di mostrare a tutti questo lavoro, che vede la collaborazione di due giaganti dell'editoria come Marvel e Abrams ComicArts".



Al centro della storia ci sarà ovviamente la prima famiglia Marvel, che presto tornerà al cinema grazie al film dei Fantastici 4 annunciato dai Marvel Studios. Non sono tuttavia stati condivisi dettagli specifici sulla storia che Alex Ross ha intenzione di rappresentare.



Fantastic Four Full Circle sarà la prima graphic novel concessa da Marvel in licenza ad un'altra casa editrice in oltre 40 anni. La creazione dell'etichetta MarvelArts suggerisce inoltre che, se tutto va bene, questa non dovrebbe essere l'unica graphic novel prodotta dalle due case editrici.



L'uscita di Fantastic Four Full Circle è prevista per il 2 Agosto 2022. Se siete amanti dell'arte di questo fumettista, non potete perdervi la magnifica illustrazione di Alex Ross dedicata alla Snyder Cut, pubblicata sui suoi social qualche mese fa.