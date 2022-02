Fantastici Quattro, Alex Ross mostra le prime tavole della sua graphic novel: Full Circle

Lo scorso anno, Marvel Comics ha annunciato Fantastic Four: Full Circle, una nuova graphic novel di Alex Ross con protagonisti i Fantastici Quattro. Attraverso il suo sito ufficiale, l'artista americano ha condiviso le prime tavole della graphic novel, che verrà pubblicata il prossimo Agosto.

"Fantastic Four: Full Circle è il primo lavoro in formato esteso scritto e illustrato dall'apprezzato artista Alex Ross, che rivisita una storia classica di Stan Lee e Jack Kirby degli anni '60 e aggiorna la storyline per una nuova generazione di lettori", recita il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del fumettista. "Con colori vividi e audaci e il suo caratteristico storytelling visuale, Ross porta il primo team di supereroi Marvel in posti che solo lui è capace di illustrare".



Questa graphic novel sarà il primo prodotto che Marvel pubblicherà sotto l'etichetta MarvelArts, un progetto editoriale nato dalla collaborazione di Marvel e Abrams ComicArts che permetterà la pubblicazione di graphic novel basate su proprietà intellettuali licenziate dalla Casa delle Idee.



Fantastic Four: Full Circle verrà pubblicato negli Stati Uniti ad Agosto 2022. Nella gallery in calce è possibile ammirare le maestose tavole condivise da Ross. In attesa della pubblicazione della graphic novel, i Fantastici Quattro sono attualmente impegnati in un'altra avventura: sulle pagine di Reckoning War ha avuto inizio il nuovo crossover Marvel.