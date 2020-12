Fantastici Quattro: Franklin eredita una delle migliori armature dell'universo Marvel

La prima famiglia di supereroi ad essere mai apparsa sulle pagine dei fumetti targati Marvel Comics ha subito molti cambiamenti nel corso degli anni, e l'ultima storia non rappresenta di sicuro un'eccezione. In Fantastici Quattro #27 infatti uno dei personaggi si è ritrovato a dover utilizzare la tuta ad alta tecnologia di Iron Man.

Il volume in questione, scritto da Dan Slott e disegnato da R.B. Silva, si è aperto nuovamente con un focus riguardante il personaggio di Franklin Richards, che deve fare i conti con la sparizione dei suoi poteri cosmici in seguito allo scontro con Griever. L'asserzione del Professor X nel numero scorso ha cambiato il destino di Franklin, che non essendo più considerato un mutante, non può accedere nei confini dell'isola di Krakoa.

Per cercare di sollevare il figlio, sia Sue che Reed intervengono. Sue rassicura Franklin che nonostante non abbia più alcun potere, ricopre ancora un ruolo insostituibile all'interno del gruppo, e Reed invece gli dona una tuta molto particolare di Iron Man, che lui e Tony avevano creato durante gli eventi visti in Empyre. In calce potete trovare la tavola in cui Franklin indossa la tuta.

L'armatura si rivela immediatamente potente e maneggevole, Franklin infatti riesce a confondere rapidamente Griever, tornato per un nuovo scontro, e il ragazzo dimostra da subito una certa dimestichezza con la sua nuova "arma". Ricordiamo che di recente la Marvel ha introdotto un nuovo Galactus, e vi lasciamo ai primi dettagli sulla serie Antitesi.