Fantastici Quattro: La Marvel presenta il nuovo look del gruppo

La Marvel Comics ha svelato il nuovo look dei Fantastici Quattro in occasione del numero 25, che promette di inaugurare "una nuova era" per il gruppo di supereroi. Dan Slott, a capo della testata sin dal 2018, tornerà a occuparsi della sceneggiatura. Sarà affiancato dall'artista RB Silva, noto per aver disegnato la miniserie Powers of X.

Ritornando all'argomento principale dell'articolo, i nuovi costumi dei Fantastici Quattro si sono mostrati nella nuova copertina di Mark Brooks, disponibile in calce all'articolo. Si torna a un aspetto più tradizionale, contraddistinto da un blu prevalente e da un nero di contorno, sulle spalle, i guanti e gli stivali.

La sinossi dell'albo anticipa il ritorno di "uno dei personaggi più importanti dell'intero cosmo" dal regno dei morti, e il coinvolgimento del Dottor Doom. Pare inoltre che i giovani Kree Jo-Venn e Skrull N'Kalla, incontrati dal gruppo durante il prologo di Empyre, diverranno una presenza stabile del nuovo corso dei Fantastici Quattro.

Che cosa ve ne pare delle prossime uniformi dei Fantastici Quattro, vi convincono oppure avreste preferito un look differente, magari più sperimentale? Diteci la vostra nella sezione commenti presente qui sotto.

