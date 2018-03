Fantastici Quattro: Marvel, Dan Slott e Sara Pichelli commentano l'annuncio

In queste ore laha annunciato il ritorno dei: la testata prenderà il via nel mese di agosto 2018 e sarà firmata da Dan Slott e illustrata dall'italiana Sara Pichelli. L'editor in chief della Casa delle Idee, insieme ai due autori, ha commentato questo importante reveal.

Leggiamo innanzitutto le parole di C.B. Cebulski, editor in chief presso la Marvel Comics, che ha svelato in prima persona il ritorno dei Fantastici Quattro:

"Abbiamo sempre saputo che i Fantastici Quattro sarebbero tornati. Stavamo solo aspettando il momento giusto e il team creativo più appropriato per riportarli indietro".

Dan Slott, sceneggiatore di svariate serie Marvel tra cui The Amazing Spider-Man, ha poi dichiarato:

"Ho iniziato la ma avventura nell'Universo Marvel con storie su Reed Richards, L'Osservatore e Silver Surfer. Volevo tantissimo questa serie. È un sogno che diventa realtà! Il primo fumetto sui supereroi che abbia mai letto era composti da tre numeri dei Fantastici Quattro. Se mi aveste chiesto quale fumetto avrei voluto scrivere dopo Spidey, questa sarebbe stata la risposta! Non potrei essere più felice! E non potrebbe essere più elettrizzato di lavorare con un'artista incredibilmente talentuosa come Sara Pichelli!"

Infine, anche la disegnatrice italiana Sara Pichelli - che ha creato Miles Morales insieme a Brian Michael Bendis - ha commentato il ritorno dei Fantastici Quattro:

"Non vedo l'ora di disegnare un sacco di personaggi, ma ce ne è uno in particolare che non posso ancora svelare. Saprete molto presto di chi si tratta, quando leggerete il fumetto!"

E voi siete contenti del ritorno dei Fantastici Quattro nei fumetti Marvel?