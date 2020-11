Fantastici Quattro: la Marvel introduce un nuovo Galactus nell'ultimo numero di Antitesi

L'universo Marvel Comics sta affrontando numerosi cambiamenti con le ultime serie evento pubblicate, e gli artisti Mark Waid e Neal Adams hanno deciso di seguire questa scia di novità introducendo nell'ultimo volume della storia Antitesi dei Fantastici Quattro un nuovo Divoratore di Mondi.

Conosciuto come Galactus, questa immensa entità creata da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966, si è affermato da subito come uno dei nemici più potenti mai apparsi nei comics americani, e uno dei villain principali delle storie dei Fantastici Quattro. Nonostante abbia ricoperto per molto tempo un ruolo prevalentemente negativo, a partire dal suo debutto sulle pagine di Fantastic Four 48, negli ultimi anni Galactus non ha rappresentato una vera e propria minaccia per il multiverso Marvel, divenendo addirittura Galactus il Portatore di Vita.

Di recente il Divoratore di Mondi ha anche chiesto aiuto ai suoi storici rivali per distruggere la sua Antitesi, un Anti-Galactus che minaccia di sterminare tutte le forme di vita presenti sulla Terra e non solo. Accettando questa richiesta di aiuto Reed Richards si unisce a Galactus, nella magnifica tavola che potete trovare in calce, donandogli l'iconico costume della squadra.

Si tratta di un'alleanza estremamente particolare, che l'autore Neal Adams ha commentato con queste parole: "La verità sta nel fatto che ogni volta che chiedo se si può fare una cosa, me la lasciano fare. E ogni tanto emerge del nuovo materiale riguardo i Fantastici Quattro, e ho realizzato che ci sono Jack Kirby e John Buscema lì fuori, e anche se mi preoccupo è il meglio che posso fare. Questi autori sono stati incredibili, e sono riusciti davvero a delineare i Fantastici Quattro. C'è solo una vera storia dedicata a loro. Galactus e Silver Surfer. È così. È quando Jack Kirby ha introdotto Silver Surfer. Aveva creato questo personaggio capace di surfare attraverso la galassia, e non appena lo abbiamo visto lo abbiamo adorato."

Ricordiamo che i Fantastici Quattro hanno affrontato la fine dell'universo Marvel e vi lasciamo al nuovo design della squadra.