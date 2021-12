Fantastici Quattro, un membro del team sarà ucciso da un suo compagno di squadra

Con l'annuncio di Fantastic Four #42, in uscita negli Stati Uniti il 30 Marzo 2022, Marvel Comics anticipa la dipartita di uno dei membri dello storico quartetto. E non è tutto: a quanto pare, sembra che a uccidere un suo compagno di squadra sarà proprio uno dei membri dei Fantastici Quattro.

Lo scorso Gennaio, in Fantastic Four #28, lo sceneggiatore Dan Slott raccontava un'avventura dei Fantastici Quattro in cui Mister Fantastic, La Donna Invisibile e La Cosa scoprivano in che modo, in futuro, sarebbero morti. La rivelazione più importante della storia riguardava la morte di Mister Fantastic, destinato ad essere ucciso dal compagno Ben Grimm, La Cosa.



Nella stessa storia, La Cosa riusciva a comunicare con la sua controparte futura, chiedendole spiegazioni sull'accadimento, dato che negli anni era riuscito a perdonare Mister Fantastic per averlo reso un mostro. Di risposta, La Cosa del futuro rivelava che il movente del delitto era un altro.



La verità verrà quindi svelata a Marzo in Fantastic Four #42, scritto da Dan Slott e illustrato da Rachel Stott. Nonostante la posta in gioco, non ci aspettiamo grandi implicazioni da questa storia: la morte nell'universo Marvel è sempre un concetto relativo, e quando la Casa delle Idee vuole togliere di mezzo un personaggio per un po' di tempo, gli dedica solitamente un evento tutto suo. Ne è un esempio The Death of Doctor Strange, miniserie dedicata alla morte dello Stregone Supremo.



Tra l'altro, un Mister Fantastic vivo e vegeto sarà tra i protagonisti della nuova graphic novel di Alex Ross dedicata ai Fantastici Quattro in arrivo ad Agosto 2022, anche se, in questo caso, c'è la possibilità che gli eventi siano ambientati nel passato o addirittura in una timeline fuori continuity.