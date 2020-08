Fantastici Quattro: la nuova serie Antitesi debutta con il primo volume

Nati dalla mente di Stan Lee e dalla matita di Jack Kirby nel 1966, i Fantastici Quattro sono stati la prima vera famiglia di supereroi apparsa sulle pagine dei fumetti Marvel, e grazie alla serie regolare e a numerosi crossover hanno conquistato milioni di lettori, e la nuova serie Antitesi sembra avere in serbo importanti cambiamenti per loro.

Firmata da due nomi molti importanti nel settore, Mark Waid e Neal Adams, la storia promette di riprendere i toni che ci hanno introdotto più di 50 anni fa a Reed, Sue, Johnny e Ben, mantenendo comunque una certa quantità di elementi moderni, come la Torcia Umana che usa spesso gli hashtag per delle battute ad effetto.

Lo stile usato da Adams nel disegnare i Fantastici Quattro è un chiaro riferimento al design scelto da Kirby e Lee per le prime avventure del gruppo. L’unico ad aver subito importanti cambiamenti, è stato Ben Grimm, che si allontana dall’aspetto più roccioso delle origini, assumendo un volto quasi scimmiesco.

Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del primo numero: “ La storia comincia con i Fantastici Quattro lottare per prevenire un’estinzione sulla Terra, e per farlo si spostano su un altro pianeta. Conosciamo tutti Galactus, ma nessuno ha mai incontrato la sua Antitesi.” Dalla copertina del volume 1, e dalla tavola che trovate in calce, al fianco dei Fantastici Quattro troveremo anche un celebre personaggio, Silver Surfer.

Ricordiamo che di recente la Marvel ha presentato il nuovo design dei Fantastici Quattro, e Sue Storm ha acquisito un nuovo potere.