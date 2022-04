Fantastici Quattro, la preview del nuovo numero anticipa la morte di Mister Fantastic?

Qualche tempo fa, rivelando la sinossi di Fantastic Four #42, Marvel aveva annunciato la morte di un membro dei Fantastici Quattro per mano di un suo compagno di squadra. La pubblicazione della preview di Fantastic Four #42, in uscita questa settimana negli Stati Uniti, aggiunge un po' di contesto circa la possibile morte di Mister Fantastic.

Sulle pagine del nuovo evento crossover Marvel Reckoning War, l'universo è minacciato dall'insorgere di un'antica minaccia nota con il nome di The Reckoning. Nel tentativo di ottenere le informazioni necessarie a scongiurare il pericolo, Reed Richards è entrato in possesso dei poteri di Uatu L'Osservatore che, pur conferendogli un livello di onniscenza divino, hanno iniziato a deteriorare il suo corpo lasciandogli solamente tre giorni di vita.



La preview di Fantastic Four #42, che riportiamo in calce, mostra che Mister Fantastic si ritroverà costretto ad attivare il "Protocollo Zero". Nonostante non venga specificato di cosa si tratti, la preview sembra suggerire che le conseguenze della sua attivazione saranno catastrofiche. Queste conseguenze potrebbero essere talmente gravi da portare La Cosa ad attaccare il suo compagno di squadra, come mostrato dalla cover del numero ad opera dell'artista Cafu.



Che sia a causa dei poteri di Uatu o della rabbia della Cosa, il destino di Mister Fantastic sembra segnato. In ogni caso, scopriremo presto se ci troviamo di fronte alla fine di Reed Richards o meno: la pubblicazione negli Stati Uniti di Fantastic Four #42, scritto da Dan Slott e illustrato da Rachael Stott, è prevista per il 6 Aprile.