Fantastici Quattro: il ritorno del design originale nella graphic novel di Alex Ross

Pochi artisti hanno saputo trasporre sulle pagine dei comics il mondo dei supereroi in maniera iperrealistica come Alex Ross. Conosciuto principalmente per Marvels e Kingdom Come, due opere straordinarie degli universi Marvel e DC, e dopo diversi anni l’artista è tornato alla Casa delle Idee con una graphic novel dedicata ai Fantastici Quattro.

Annunciata nel mese di dicembre 2021, la graphic novel è stata finalmente mostrata nelle prime immagini. Dalle tavole e illustrazioni condivise, riportate in fondo alla pagina, è subito chiaro come l’artista abbia voluto in qualche modo creare un omaggio al design originale dei Fantastici Quattro, creati da Stan Lee e Jack Kirby nell’agosto del 1961.

“Volevo riproporre una versione dei Fantastici Quattro che fosse vicina allo stile immaginato da Jack Kirby mentre creava i personaggi. Il suo stile ha condizionato i primi dieci anni della loro esistenza, ed è l’ombra sulla quale tutti gli artisti hanno lavorato nel corso degli ultimi 60 anni”, così ha commentato Ross stesso. L’autore ha anche confermato che gli eventi narrati nella graphic novel hanno luogo dopo Fantastic Four #51, dopo che un individuo, arrivato improvvisamente nel Baxter Building, li ha inviati nella Zona Negativa per una missione. In calce potete trovare qualche tavola di presentazione di Fantastic Four: Full Circle, in arrivo il 6 settembre 2022 negli USA.