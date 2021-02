Fantastici Quattro: un simbionte minaccia un membro della Prima Famiglia Marvel

La guerra contro il dio dei simbionti Knull è iniziata nell'evento King in Black che sta sconvolgendo l'intero universo Marvel Comics, e l'invasione del pianeta Terra ha spinto anche i Fantastici Quattro ad intervenire nella violenta battaglia, durante la quale però sembra che uno dei membri del gruppo sia stato assorbito da un simbionte.

Non è assolutamente un periodo positivo per la prima famiglia di casa Marvel, considerando soprattutto che hanno perso di recente il loro quartier generale, e ora ricoprono il ruolo di guardiani del Forever Gate, connesso ad ogni punto sia nello spazio che nel tempo. Nel frattempo la Torica Umana, ha approfondito il suo legame con l'aliena Sky, ma il ritorno dell'ex moglie di Johnny, Lyja, ha reso alquanto complicati gli sviluppi.

Reed Richards è stato parte del team che è riuscito a trovare un modo per fermare la minaccia rappresentata da Knull, ma stavolta ad intervenire direttamente sarà la famiglia al completo, come suggerisce la sinossi del prossimo numero della serie regolare: "Fantastici Quattro #29 mostra il ritorno del Re in Nero nel mezzo di una grande confusione...un simbionte si lega con un membro della prima famiglia Marvel! In aggiunta in questo volume, l'Invisibile forma uno squadrone per una missione segreta nello spazio profondo." In calce potete trovare la cover del volume in questione.

Ricordiamo che Franklin ha ereditato una delle migliori armature dell'universo Marvel, e vi lasciamo alla nuova versione di Galactus, introdotta di recente.