Il fantastico spot di ONE PIECE trascina Marineford in un nuovo campo di battaglia

Hungry Days ha segnato una collaborazione importante con ONE PIECE negli scorsi mesi. Gli spot prodotti per promuovere il ramen istantaneo dell'azienda hanno conquistato un vasto pubblico grazie alle animazioni di alto livello e lo stile particolare che ha catapultato i pirati di Cappello di Paglia in un ambiente scolastico.

Anticipato già nei giorni scorsi, arriva un nuovo spot di ONE PIECE x Hungry Days. Stavolta i personaggi presenti saranno Ace e Barbabianca in un video che promette ancora una volta di far commuovere i fan del popolare manga di Eiichiro Oda. In alto potete vedere il video pubblicitario di ONE PIECE, della durata di trenta secondi.

Si dà inizio a uno dei festival sportivi scolastici classici del Giappone, con la battaglia a cavallo che abbiamo potuto vedere anche in altri manga come My Hero Academia. Da una parte c'è l'alleanza dei pirati guidati da Barbabianca, dall'altra la coalizione di marine di Akainu. Il pirata baffuto insieme ai suoi si lancia subito nello scontro, affrontando Aokiji che dà sfogo al suo potere.

Uno dopo l'altro si presentano tanti personaggi che abbiamo conosciuto o rivisto durante la battaglia di Marineford. Una delle scene più toccanti è quella di Akainu che riesce a buttare giù da cavallo un disperato Ace. Alla fine invece vediamo Barbabianca che si ritrova davanti dei nemici imprevisti: Barbanera e la sua ciurma. Rufy cerca di sedare le rivolte con una porzione di ramen della Nissin.

Vi è piaciuto questo spot di ONE PIECE?