Fantasy World Cheat Magician: giungono informazioni su opening ed ending theme

Nel corso di queste ultime ore, il cantante MYTH di MYTH&ROID ha annunciato sul suo profilo Twitter che il suo gruppo si occuperà della canzone "Panta Rhei", opening theme per l'anime Isekai Cheat Magician (Fantasy World Cheat Magician), tratto dai romanzi di Takeru Uchida.

Inoltre, è stato annunciato che il singolo sarà rilasciato e messo in vendita in formato CD dal 24 luglio. Il gruppo MYTH&ROID è famoso per aver lavorato anche ai main theme di tutte e tre le stagioni di Overlord, al film dedicato a The Saga of Tanya the Evil e a Re:Zero. Il sito ufficiale per l'anime ha poi aggiunto che Rie Takahashi si occuperà invece dell'ending theme, il tutto impersonando i panni di Rin Azuma.

L'opera sarà disponibile nel corso del prossimo luglio e vedrà nel cast:

Kōhei Amasaki come Taichi Nishimura

Rie Takahashi come Rin Azuma

Minami Tanaka come Myura

Sayaka Ohara come Remia

Yurika Kubo come Airy

Daisuke Tsukushi (regista di Croisée in a Foreign Labyrinth - The Animation, Full Metal Panic! Invisible Victory, Girly Air Force) lavorerà all'anime in qualità di regista con l'aiuto di Encourage Films, società che si sta occupando d'animare la serie. Takayo Ikami (Penguindrum, Yuri Kuma Arashi, Beautiful Bones -Sakurako's Investigation-) ha lavorato alla sceneggiatura, Shuji Maruyama (Yu-Gi-Oh! 5D's) si è occupato del character design e Yoshiaki Fujisawa (The Ident Project, Un posto oltre l'universo) ha realizzato la colonna sonora.

Nel caso in cui non conosceste l'opera, la storia è incentrata su Taichi Nishimura e il suo amico Rin Azuma, entrambi materializzatisi improvvisamente in un mondo dal mood spiccatamente fantasy. Se però nella loro vita ordinaria Taichi e Rin erano due ragazzi normali dai riflessi sopra la media, in questo nuovo universo entrambi si ritrovano ora con incredibili abilità e poteri magici sbalorditivi.