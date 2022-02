Far Cry - Le Lacrime di Esperanza: il fumetto dal gioco Ubisoft arriva con Star Comics

Quello tra Edizioni Star Comics e Ubisoft è ormai un rapporto ben consolidato. Dalla partnerhip tra l'editore italiano e la software house francese sono infatti arrivati gli adattamenti a fumetti di diversi videogame di culto. Il prossimo, sarà il fumetto basato su Far Cry.

Attraverso un comunicato diffuso attraverso i social media, la casa editrice con sede a Perugia annuncia la prossima uscita di Far Cry - Le Lacrime di Esperanza, adattamento a fumetti di una delle saghe videoludiche più apprezzate dai gamers.

Dalla collaborazione tra le due case, che in precedenza ha portato all'uscita italiana del fumetto Watch Dogs Legion Underground, il 9 marzo arriva in Italia la serie a fumetti scritta da Mathieu Mariolle e illustrata da Afif Khaled e Saleheddine Basti.

Far Cry - Le Lacrime di Esperanza si basa sulle vicende del recente Far Cry 6, e conduce i lettori alla scoperta di alcuni retroscena della trama. Protagonista dell'avventura è Juan Cortez, un esperto mercenario che vive per la guerriglia. Il suo cammino lo conduce in un paese del Sud America, Santa Costa, luogo in cui si apre uno scenario politico travagliato. La più piccola scintilla, infatti, potrebbe far scoppiare la guerra.

Il primo volume dell'opera, in una splendida edizione cartonata, arriva in fumetteria al prezzo standard di 18,90 euro. Sempre a marzo, con Star Comics arriva Four Knights of the Apocalypse, il sequel di The Seven Deadly Sins.