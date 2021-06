Farewell, My Dear Cramer: First Touch, il film è ora disponibile su Crunchyroll Italia

Farewell, My Dear Cramer: First Touch, il film prequel dell'omonima serie trasmessa in simulcast su Crunchyroll, è ora disponibile sulla piattaforma con i sottotitoli in italiano. La pellicola può essere vista in qualsiasi momento visto che si basa su due Volumi pubblicati nel 2009, in cui vengono raccontati eventi antecedenti a quelli della serie principale.

Per chi non lo sapesse, Farewell, My Dear Cramer è il titolo di un manga sportivo serializzato su Monthly Shonen Magazine da cinque anni, e tutt'ora in corso con 14 Volumi pubblicati. Il successo dell'opera ha ispirato la serie anime attualmente in corso su Crunchyroll, composta da un totale di da tredici episodi. Il film, Farewell, My Dear Cramer: First Touch, è basato sullo spin-off Farewell, Football del 2009, e per questa ragione può essere visto anche prima della conclusione della Stagione 1.

Kondasha Comics descrive così la sinossi della serie: "La quattordicenne Nozomi Onda ha solo una cosa in mente: il calcio. C'è soltanto un problema: non importa quanto desideri giocare nelle partite ufficiali, a conti fatti deve avere a che fare con avversari maschi fisicamente superiori a lei. Ma quando un ragazzo del suo passato l'affronta in mezzo alla strada, Nozomi decide di non poter più aspettare".

Vi ricordiamo che il film Farewell, My Dear Cramer: First Touch è visibile in esclusiva dai soli abbonati Crunchyroll per la prima settimana dal lancio, che coincide - oltretutto - con l'uscita nei cinema giapponesi. I non abbonati dovranno quindi attendere il 17 giugno prima di poter recuperare il film.