Farewell, My Dear Cramer: First Touch, primo PV per il film dall'autore di Bugie d'aprile

Dopo lo splendido Bugie d'aprile, che ha ricevuto persino una adattamento animato estremamente apprezzato in tutto il mondo, l'autore Naoshi Arakawa ha concentrato le sue energie su Farewell, My Dear Cramer, il suo nuovo manga che godrà presto di una trasposizione televisiva e di un film a cura dello studio dietro Terraformars.

Mentre su Crunchyroll approda la serie animata di Farewell, My Dear Cramer, realizzata da LIDEN FILMS, in rete spunta il primo trailer per il progetto cinematografico prequel che debutterà in Giappone durante il mese di maggio. Per l'occasione, inoltre, l'autore ha persino rilasciato una locandina promozionale, anch'essa disponibile in calce alla notizia. Vi ricordiamo che il manga è tuttora in corso e, attualmente, conta all'attivo 14 volumi di cui l'ultimo uscito appena qualche giorno fa.

La prima stagione della serie animata, pertanto, non coprirà che una breve porzione della storia con i suoi 13 episodi totali. Per quanto riguarda il lungometraggio, che coprirà il prequel in due volumi della storia realizzata da Arakawa sensei nel 2010, la sinossi recita quanto segue:

"La 14enne Nozomi Onda ha solo una cosa in mente: il calcio. C'è soltanto un problema: non importa quanto desideri giocare nelle partite ufficiali, a conti fatti deve avere a che fare con avversari maschi fisicamente superiori a lei. Ma quando un ragazzo del suo passato l'affronta in mezzo alla strada, Nozomi decide di non poter più aspettare."

