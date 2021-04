Farewell, My Dear Cramer premia i fan: promesso un regalo per chi vedrà il film al cinema

Farewell, My Dear Cramer: First Touch, il film anime tratto dalla nuova opera di Naoshi Arakawa (Bugie d'Aprile), arriverà nelle sale giapponesi l'11 giugno 2021 e fungerà da prequel della serie animata attualmente in onda su Crunchyroll. L'autore ha dichiarato che i fan che vedranno il film al cinema riceveranno in regalo il Volume 0 del manga.

Farewell, My Dear Cramer è un manga sportivo serializzato su Monthly Shonen Magazine da maggio 2016, e tutt'ora in corso con 14 Volumi pubblicati. Il successo della serie ha ispirato la serie anime in onda su Crunchyroll, trasmessa settimanalmente e composta da tredici episodi. Il film, Farewell, My Dear Cramer: First Touch, non sarà un sequel, ma un prequel basato sullo spin-off Farewell, Football, pubblicato nel 2009 e composto da due Volumi.

LIDEN FILM, lo studio responsabile per la produzione, si è già trovato costretto a posticipare l'uscita a causa di disagi creati dalla pandemia Coronavirus, spostando la data dal 1 aprile all'11 giugno 2021. La pellicola debutterà nelle sale giapponesi con la serie anime ancora in corso, e in comune accordo con l'autore è stata realizzata una piccola manovra pubblicitaria per convincere i fan a recarsi al cinema. Il Volume 0 sarà infatti distribuito come bonus a chiunque decida di acquistare un biglietto per vedere il lungometraggio in sala.

E voi cosa ne pensate? State seguendo Farewell, My Dear Cramer? Ditecelo nei commenti! Per scoprire altre novità firmate LIDEN FILM, invece, potete dare un'occhiata al nuovissimo Build Divide.