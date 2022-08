Farming Life in Another World: locandina e finestra di uscita per l'anime isekai

Attraverso l’apertura di un sito web ufficiale e di un profilo Twitter è stato annunciato che è attualmente in fase di produzione un adattamento anime di Farming Life in Another World. La serie, ispirata alle light novel di genere isekai di Kinosuke Naito e Yasumo, debutterà nel 2023.

Tra i titoli in uscita nel palinsesto anime invernale 2023 ci sarà anche Farming Life in Another World. L’uscita dell’adattamento è stata ufficializzata attraverso un tweet che presenta la prima locandina ufficiale e che celebra il superamento delle 2,7 milioni di copie per la novel. L’anno prossimo arriverà anche l’adattamento di I Got a Cheat Skill in Another World, altro attesissimo isekai.

Stando alle informazioni rivelate, l’anime è in produzione presso lo studio d’animazione ZERO-G, il cui staff specializzato in isekai è composto da Ryoichi Kuraya nel ruolo di direttore, Touko Machida in quello di compositore della serie e Yoshito Saito in quello di direttore delle animazioni. Le musiche sono composte da Yashuaru Takanashi (Fairy Tail) e Johannes Nilsson (Redo of Healer).

Farming Life in Another World segue le vicende di Hiraku, il quale dopo la sua morte a causa di una malattia viene riportato in vita da Dio. Tuttavia, Hiraku rinasce in un mondo fantasy di sua scelta, dove Dio gli dà in dote l’equipaggiamento definitivo per fare il contadino. In questa tranquilla storia fantasy agricola, Hiraku taglia e ara il suo nuovo mondo alternativo.

La novel di Naito ha fatto il suo debutto sul sito web Shosetsuka ni Naro nel 2016, dove è ancora attualmente in corso di serializzazione. Una versione stampata che vanta le illustrazioni di Yasumo è uscita nel 2017, mentre nell’agosto dello stesso anno è arrivato un adattamento manga. Vi ricordiamo che nel 2023 arriverà anche l’anime spin-off Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!.