Il fascino di Boruto Two Blue Vortex è soprattutto merito dei nuovi villain

Gran parte dei meriti dell'attuale arco narrativo in Boruto: Two Blue Vortex sono a mio parere attribuibili ai nuovi antagonisti che minacciano il Villaggio della Foglia. Vi spiego brevemente perché, ma ovviamente vi ricordo di non proseguire nella lettura se non siete in pari con l'opera di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto!

Sto parlando ovviamente degli esseri scaturiti dagli Alberi di Chakra, creati dalle propagazioni del Decacoda intrappolato dagli Otsutsuki. Il motivo è semplice: si tratta di antagonisti con motivazioni particolari, e in parte anche molto "egoiste": essendo, di fatto, creature neonate e con scarse conoscenze del mondo, il loro desiderio è semplicemente quello di "imparare" il più possibile, di trovare uno scopo, a prescindere dai reali obiettivi di Code o di chi altro possa controllarli.

L'esponente più affascinante di questo gruppo è proprio Jura, la personificazione dello stesso Dieci Code, un villain dalla mentalità complessa che si sta rivelando molto diverso da qualunque altro cattivo. Il suo scopo è nient'altro che la conoscenza in senso assoluto, ed è molto peculiare il suo attaccamento ai libri che raccontano la storia e i valori dei ninja. In pratica è soprattutto la curiosità e la sete di sapere a muoverlo, e in un contesto come quello attuale - in cui il nemico di turno è quasi sempre un conquistatore intenzionato a soggiogare il mondo - una figura come la sua sta indubbiamente donando alla storia di Boruto un sapore diverso dal solito.

Non è la prima volta che nel franchise di Naruto esiste un villain mosso dalla conoscenza: d'altronde l'Orochimaru dei bei tempi andati aveva motivazioni simili, seppur legate a valori molto più materiali e per certi versi banali: ottenere l'immortalità e la capacità di replicare qualunque tecnica esistente. Jura, invece, è fondamentalmente un infante che sta ancora cercando il proprio posto nel mondo, e nel farlo ha bisogno di individui che possano fornirgli delle risposte concrete.

Sarà molto interessante, in tal senso, capire che tipo di risposte possa eventualmente fornirgli Naruto Uzumaki. E, in assenza del Settimo Hokage, sarà ancor più intrigante osservare l'evoluzione di Himawari dati gli ultimi sviluppi. D'altronde il colpo di scena su Himawari in Boruto è più che naturale.

