Tutto il fascino di Makima in nero in questo cosplay a tema Chainsaw Man

Non è durata molto la prima stagione di Chainsaw Man, ma Studio MAPPA ha realizzato una perla che ha colorato di rosso sangue il finale del 2022. Con una dozzina di episodi, è stato dato il via alla storia del giovane Denji, povero in canna e disposto a tutto per mangiare e togliersi qualche debito di dosso, in compagnia del cane motosega Pochita.

Succedono cose, e Denji si ritrova di punto in bianco in città, costretto a lavorare per il dipartimento governativo anti-diavoli. E a guidare tutta l'operazione c'è un personaggio cruciale in Chainsaw Man, Makima. La donna disegnata da Tatsuki Fujimoto viene introdotta praticamente subito, con un'aura enigmatica e potente che fa gioco con la sua ambiguità che non viene mai risolta nel corso degli episodi.

Makima possiede una personalità complessa e ambigua. All'apparenza è calma e premurosa, ma dietro questa maschera si nasconde una manipolatrice spietata che sfrutta i diavoli e i cacciatori per i suoi scopi. La sua abilità di manipolare le persone e i diavoli tramite contratti le conferisce un potere formidabile, come si vede in un frangente artisticamente superbo e inquietante.

Per chi già sa come si evolverà la storia di Chainsaw Man, o per chi non ha paura di particolari spoiler e dettagli, ecco un cosplay di Makima in vestito nero, sempre e comunque raggiante e ammaliatrice. In riva alla spiaggia e con una strana aureola di carne, anche lei si prepara a controllare la mente di chi la osserva. E invece com'è la seconda parte del manga di Chainsaw Man?