Al via la fase finale di The Seven Deadly Sins con gli spoiler del capitolo 342

The Seven Deadly Sins si avvicina al finale sempre di più, ad ogni settimana che passa. Meliodas ed Elizabeth stanno per raggiungere la fine del loro viaggio, così come tutti gli altri Sins. Ma da alcuni capitoli si è presentato un nuovo nemico che sarà anche l'ultimo del manga.

Merlin e Cath hanno intrapreso uno scontro nel capitolo 341 di The Seven Deadly Sins, ma nella fase finale c'è l'intervento dei protagonisti che riescono a salvare la compagna. Adesso è il turno di combattere tutti quanti insieme, nonostante Cath si riveli fin da subito un personaggio molto difficile da affrontare.

Colpo dopo colpo, ogni Sins dà il suo meglio per abbattere la belva feroce, finché Cath non rivela ad Artù del destino subito da Camelot. Anche se non fosse stata distrutta dal re dei demoni e dai suoi lacchè, la città sarebbe andata comunque in rovina perché ne era destinata. Ogni cosa ed essere vivente ha infatti un inizio e una fine, un ciclo vitale che invece Cath vuole superare.

All'improvviso, il mostro si ferma a mezz'aria, con Merlin che è riuscita a fermare il tempo soggettivo del mostro, ammettendo che un giorno troveranno un modo per batterlo. Meliodas ed Elizabeth si sposano, tutti assistono alla cerimonia e, anni dopo, una Elizabeth ormai vecchia ha un Meliodas sempre giovane accanto. Mentre la donna tanto amata esala l'ultimo respiro, Meliodas viene chiamato in battaglia per difendere Liones in quanto suo re.

Il suo nemico però è Cath che cerca di destabilizzare Meliodas facendogli notare come ogni Sins sia ormai morto. Tuttavia, come Meliodas risponde, i loro legami rimarranno sempre saldi. Mentre inizia lo scontro, Meliodas si risveglia: era tutto un sogno creato da Cath per mostrargli il futuro nel bel mezzo della battaglia. Tuttavia Artù conferma che quello è solo un futuro possibile, ma che può essere cambiato.

I Sins si preparano così alla loro ultima battaglia con il mostro. Il capitolo 343 di The Seven Deadly Sins si intitolerà "Il regno eterno".