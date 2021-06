Fast & Furious 9 cita L'Attacco dei Giganti? Un assurdo paragone fa sorridere i social

Che ci crediate o no, il nuovo taglio di capelli di Charlize Theron ha fatto tornare L'Attacco dei Giganti in tendenze Twitter negli USA , a causa dell'incredibile somiglianza con il look di un altro personaggio. Come potete vedere in calce, infatti, il taglio dell'hacker è molto simile a quello di Yelena, nuovo personaggio fedele a Eren Jaeger introdotto nella quarta stagione dell'anime.

Fast & Furious è recentemente tornato al cinema con il nono capitolo della serie, un film tra i più adrenalinici ed esagerati che si siano mai visti. Tra i personaggi ricorrenti troviamo anche Cipher, l'hacker interpretato da Charlize Theron apparso nel film "The Fate of the Furious", ora tornata in scena con un look quantomeno particolare .

Why does Charlize Theron look like Yelena in the new Fast and Furious movie ☠️#AttackOnTitan #aot #AttackonTitanFinalSeason #ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/spYReVpAor — Cierra Balch | Gabi Protection Squad | BLM (@booklover8822) April 22, 2021

If Charlize Theron can't pull of the Attack on Titan Bowl Cut, no human can #FAST9 — Kim (@NotTheStKittsKC) April 17, 2021

Charlize Theron after watching Attack On Titan pic.twitter.com/JkG1TGe0MC — Jill 🧭 (@ItoayTweetKo) May 26, 2021

Why they got Charlize Theron looking like Yelena from Attack on Titan ??? pic.twitter.com/TIHvlJKTMF — FORTUNE COOCHIE (@_fortunecoochie) April 15, 2021