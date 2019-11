Fat Gum si è mostrato in My Hero Academia, ma qual è il suo Quirk?

Con il sopraggiungere dell'attesissima quarta stagione di My Hero Academia, anime tratto dal famosissimo manga concretizzatosi grazie al lavoro di Kohei Horikoshi, tutti i fan dell'opera non al passo con il la produzione cartacea sono finalmente potuti entrare in contatto con qualche importante volto nuovo all'interno del cast.

In particolare, proprio nell'ultimo episodio di My Hero Academia Stagione 4, il pubblico ha potuto finalmente vedere da vicino Fat Gum, famoso Pro Hero che lavora all'interno del territorio giapponese. L'eroe collabora all'interno di una importante agenzia che anche Tamaki Armajiki è stato istruito, e attualmente i due stanno cooperando con Kirishima per insegnargli il mestiere. Ma nei fatti, quali sono le effettive caratteristiche del Quirk di Fat Gum?

Come facilmente immaginabile, le caratteristiche fisiche dell'eroe sono parte integrante delle sue capacità, che sono andate migliorando con il passare del tempo e dell'allenamento. In particolare, il Quirk, chiamato Fat Absorption, gli consente d'assorbire qualsiasi cosa all'interno del suo grasso per intrappolarlo. L'eroe può inoltre utilizzare il suo stesso grasso come fonte d'energia ausiliaria da poter poi convertire in pura forza, seppur vi siano dei limiti da non dover superare.

