Fat Gum di My Hero Academia è il nuovo idolo dei fan

La Quarta Stagione dell'anime di My Hero Academia sta facendo letteralemente impazzire i fan di tutto il mondo. Nel recente episodio, l'eroico Fat Gum ha dato modo di sfoggiare la sua forza, suscitanto la reazione di molti appassionati che non hanno fatto mancare le loro "reaction" sui social network, come potete vedere in calce a questa notizia.

Gli ultimi episodi dell'anime di My Hero Academia si sono concentrati sulla figura di Kirishima (nome di battaglia Red Riot), mostrandoci nell'episodio 4x9 di My Hero Academia un approfondimento sul personaggio, che sta diventando uno dei più amati, come si può notare dai recenti sondaggi di gradimento dell'opera di Kohei Horikoshi. Ma è il mentore del ragazzo, Fat Gum, che nel recente episodio ha dato sfoggio dei suoi poteri e della sua tenacia. Dotato di un quirk che gli consente di assorbire i colpi dei nemici, Fat gum ha sempre mostrato un fisico corpulento nella serie. Durante il finale dello scontro contro Rappa e Hekiji, e dopo essere stato aiutato dal giovane Kirishima, Fat Gum ha scatenato la sua potenza distruttiva, scagliando un devastante colpo e mostrandoci un fisico snello e muscolosissimo, stravolgendo i suoi lineamenti.

La carica emotiva della scena ha ricordato lo scontro tra All Might e One For All, una scena chiave dell'intera opera della serie di Horikoshi, che sancisce un pò il passaggio di testimone tra Deku e All Might. Anche Kirishima, in futuro, erediterà la volontà dell'eroico Fat Gum? Nel frattempo nuovi pericoli attendono Deku e i suoi amici negli scontri con Overhaul e i suoi yakuza