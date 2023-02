Fate attenzione alle Trappolatrici! Il nuovo Structure Deck di Yu-Gi-Oh! è in edicola

Mentre l'espansione Ipernova Fotonica di Yu-Gi-Oh! rivoluziona il metagame del Gioco di Carte Collezionabili di Konami, è finalmente arrivato in edicola e nei negozi specializzati un altro prodotto molto atteso, ovvero lo Structure Deck: Attenzione alla Trappolatrice di Yu-Gi-Oh!, che porta con sé alcune ristampe d'eccezione.

Prima di scendere nel dettaglio su Attenzione alla Trappolatrice, occorre fare una precisazione su cosa siano gli Structure Deck d Yu-Gi-Oh!. I prodotti della categoria "Structure Deck" sono dei punti di partenza perfetti per chi decide di iniziare a giocare al Gioco di Carte Collezionabili di Konami o per coloro i quali desiderano farvi ritorno dopo anni di assenza, soprattutto senza investire enormi somme di denaro per la creazione di deck competitivi. Sempre tra gli Structure Deck, Konami ha anche lanciato Mondo Oscuro di recente, uscito a dicembre nei negozi specializzati.

Attenzione alla Trappolatrice comprende 48 Carte in totale, di cui 40 Comuni, 3 Super Rare e ben 5 Ultra Rare. Ultra Rare sono le due cover card del deck, ovvero la Trappolatrice Pinguicula e la Trappolatrice Atypus, rispettivamente un mostro Pianta XYZ con effetto e una carta Insetto Link con effetto. Tra le altre Ultra Rare, invece, abbiamo il mostro Trappolatrice Pudica e le due magie Giardino Trappolatour e Sintonia Trappolatrigante.

Come spiega il nome dell'archetipo, il tema Trappolatrice è basato sui "Buchi Trappola", potenti carte trappola ripescate dalle origini di Yu-Gi-Oh! che possono essere facilmente piazzati in campo grazie agli effetti delle carte Trappolatrice di nuova uscita. Proprio per questo, tra le ristampe più note del deck troviamo carte come il "Buco Trappola", originariamente stampato come parte del primo set di Yu-Gi-Oh!, La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu, risalente al lontano 2002, ma anche "Buco Trappola Senza Fine", "Raigeki" e "Spolverino delle Arpie".

Vi ricordiamo che il tema delle Trappolatrici è molto amato presso il pubblico internazionale di Yu-Gi-Oh!, perciò il deck sembra essersi già imposto come un vero e proprio best buy tra gli amanti dell'archetipo. Il prezzo dello Structure Deck oscilla tra gli 11 e i 13 Euro presso i principali rivenditori web, mentre alcuni propongono dei bundle speciali con tre copie del mazzo al prezzo di circa 30 Euro.