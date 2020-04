Fate come l'Akatsuki di Naruto: WSJ vi consiglia le teleconferenze come nel manga

Il Coronavirus sta iniziando a spaventare sempre di più il mondo, mettendo solide radici anche in Giappone. È notizia di pochi giorni fa che il virus ha colpito anche la casa editrice Shueisha e che la pubblicazione di Weekly Shonen Jump sia stata rimandata per questo. Tuttavia la redazione invita alla calma con un'immagine di Naruto.

Col Coronavirus in giro, sempre più persone sono costrette a lavorare da casa in smart working, evitando le interazioni fisiche con i colleghi e altre persone. Per questo vanno usate anche le teleconferenze con programmi appositi, e perché non prendere spunto dai personaggi dell'organizzazione Akatsuki che si palesarono dopo il primo scontro tra Naruto e Sasuke alla Valle della Fine?

I fan di vecchia data ricorderanno che per lungo tempo i membri dell'Akatsuki si sono incontrati utilizzando esclusivamente delle proiezioni di chakra, in modo tale che nei vari covi fossero presenti solo una sorta di ombre. Questo è altri due sfondi provenienti dai mondi di ONE PIECE e Bleach sono quelli che Weekly Shonen Jump ha messo a disposizione. Dal mondo di ONE PIECE è stato preso in considerazione il Levely, mentre per Bleach la riunione dei dieci Espada.

Li utilizzerete come sfondo per le vostre videoconferenze? Intanto con Naruto avete anche indicazioni sul quanto lavarvi le mani.