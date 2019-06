Fate/Extra Last Encore: ammiriamo Nero, la bellissima Saber, in due stupende illustrazioni

Se siete grandi appassionati dell'universo Fate, allora avrete già avuto modo di avere a che fare con Fate/Extra Lasta Encore, l'anime dello studio Shaft e adattamento del videogioco spin-off dell'omonimo Fate/Extra, che narra un'avventura del tutto nuova rispetto a quella a cui siete abituati.

In realtà, non sono in molti ad essere al corrente e aver recuperato Last Encore, il progetto animato che narra le vicende di Hakuno, un ragazzo ritrovatosi in un mondo virtuale sconosciuto, con un passato ignoto e il cui unico obbiettivo e sopravvivere a una guerra misteriosa il cui vincitore avrà diritto a esprimere un desiderio. L'opera, che abbiamo recensito per voi noi di Everyeye.it, è animata dalla studio Shaft, azienda particolare (chi conosce la Monogatari series converrà) con l'abitudine di sperimentare e azzardare nei propri prodotti animati, dando un vigore originale e, purtroppo, a volte fin troppo particolare e difficile intuitività.

In ogni caso, a proposito di questo progetto che potete trovare su Netflix sia doppiato che sottotitolato, abbiamo deciso di condividere con voi due meravigliose illustrazioni diventate virali sul web con le sue oltre 18 mila reazioni positive e condivisioni in una sola giornata (l'altra, di ieri, in cima alla notizia, oltre 60 mila). Protagonista indiscussa del disegno è la meravigliosa Nero, eroe di classe Saber, nonché l'immagine bidimensionale della visione Fate di Nerone, il famoso e geniale imperatore romano che cadde preda della follia a seguito delle congiure subite dalle persone più vicine a lui. La rappresentazione raffigura uno dei personaggi più amati del franchise, soprattutto nell'omonima versione mobile di Fate/Grand Order, insieme a un leone che le fa da meraviglioso sfondo. Nero, nell'immaginario Type Moon, è caratterizzata dal suo solito "umu", bizzarra esclamazione che simpaticamente i fan riconducono al romano "Daje" e che usano come soprannome dell'eroe Saber. Nell'altra illustrazione, invece, è rappresentata l'ancora più bella Nero Bride, versione tipica dell'omonimo gioco mobile citato poc'anzi.

E voi, invece, cosa ne pensate dei due meravigliosi disegni?