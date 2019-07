Fate/Grand Order: l'annuncio di un nuovo anime in arrivo

Diversi studi di animazione e producer hanno ammesso di avere numerosi progetti per la serie Fate . Vediamoli insieme attraverso le dichiarazioni ufficiali e le date annunciate.

La serie Fate è attualmente uno dei più popolari franchise di videogame, e le trasposizioni anime hanno avuto un discreto successo. Potrebbe anche diventare potenzialmente più grande nel prossimo futuro, visto che diversi progetti basati su Fate/Grand Order e Fate/stay night verranno pubblicati, solo sul suolo nipponico. Con il nuovo festival di Fate/Grand Order in arrivo ad agosto in Giappone, sembra che i fan interessati all'anime saranno accontentati con alcune immagini.

Production I.G., CloverWorks e Ufotable stanno stuzzicando i fan dicendo che potranno vedere qualcosa riguardo l’anime di Fate/Grand Order e la terza parte di Fate/stay night: Heaven’s Feel durante il festival del 3-4 agosto.

Nonostante non sia chiaro quanto sarà possibile vedere dei nuovi progetti, è una prospettiva interessante, considerando il successo ottenuto in Giappone dai primi due film di Heaven’s Feel. Con l’avvicinamento del terzo film, i fan aspettano di vedere come giungerà ad una conclusione. L’annuncio più allettante rimane comunque la serie anime su Fate/Grand Order.

Attualmente ci sono 2 pubblicazioni programmate per Fate/Grand Order: Babylonia e una serie basata sulla storia del gioco per mobile “Order VII: The Absolute Frontline in the War Against the Demonic Beaste: Babylonia”. Previsto per ottobre, l’anime di CloverWorks avrà come regista Toshifumi Akai, Miyuki Kuroki come assistente alla regia, Tomoaki Takase come character designer e Ryo Kawasaki come compositore.

L’altro grande progetto, Fate/Grand Order: Camelot, sarà diviso in due film e sarà un adattamento della storia del gioco Order VI: The Sacred Round Table Realm: Camelot. Lo staff comprenderà Takeshi Takeuchi come character designer, Keita Haga e Hideyuki Fukasawa come compositori, e Kei Suezawa, Kazuhito Arai come registi. Il primo film sarà prodotto da Production I.G. e ha una finestra di lancio per il 2020.