Fate/Grand Order, in arrivo una nuova action figure per la bellissima Jeanne d'Arc

Tutti gli amanti del Nasuverse, ovvero quella cerchia di titoli che fanno parte dell'autore Kinoko Nasu, non potranno non essere avidi fan e giocatori di Fate/Grand Order, il gioco per Android e iOS che narra degli avvenimenti esclusivi con spiriti eroici mai mostrati nelle serie animate dello studio UFOTABLE.

Pensiamo che la maggior parte di voi sia a conoscenza del titolo free to play pubblicato da Aniplex e legato al celebre franchise della Type Moon, ma per chi non ne fosse al corrente si tratta di un gioco mobile che narra una storia originale dello stesso Kinoko Nasu che ci porta nel 2015 in cui la sopravvivenza del genere umano è garantita dall'organizzazione Chaldea. All'improvviso, tuttavia, un misterioso fenomeno ha accorciato la data dell'estinzione al 2017, la cui causa pare provenire dal 2004, a seguito di una singolarità nella città di Fuyuki da cui sono scaturiti tutti gli eventi che seguiranno da lì in avanti. A proposito di questa "prima singolarità", potete ripassarne gli avvenimenti nel film promozionale Fate/Grand Order: First Order che abbiamo recensito per voi in un articolo speciale.

A proposito dell'omonimo gioco, dunque, è stata presentata da Licorne, famosa azienda di action figure, il nuovo modellino che si aggiungerà al loro catalogo di prodotti che proietterà in scala ridotta la bellissima Alter Jeanne d'Arc, di classe Avengers, la cui stessa classe mostrata la prima volta su Fate/Hollow Ataraxia. La denominazione "Alter" è lo stesso che vedrete al cinema tra pochi giorni in Fate/stay Night Heaven's Fell IIlost butterfly con Saber, risalendosi alla versione oscura del personaggio. L'action figure di JAlter, così affettuosamente chiamata tra i fan, non ha ancora una data di uscita, ma è stata acclamata dal pubblico con grande calore per via dei dettagli che sembrano non risparmiarsi. Vi terremo aggiornati, ovviamente, non appena avremo maggiori novità circa il debutto ufficiale sul mercato del meraviglioso modellino, che voi potete ammirare in fondo alla pagina.

E voi, invece, cosa ne pensate della rappresentazione in scala dello spirito eroico di Giovanna d'Arco?