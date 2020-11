Fate Grand Order: l'arrivo di un nuovo personaggio dedicato a Van Gogh diventa virale

Fate Grand Order potrebbe essere una serie molto complicata da seguire, considerando l'innumerevole quantità di serie e pellicole che hanno introdotto moltissimi Maghi e Servant, spesso ispirati a personaggi storici realmente esistiti, come avvenuto di recente con l'annuncio di una nuova eroina basata sul celebre artista Van Gogh.

Il franchise di Fate Grand Order è nato direttamente dalla pubblicazione del videogioco su dispositivi mobile, e rientrando perfettamente nella definizione di gacha game, che invitano i giocatori a collezionare, anche tramite micro transazioni, tutti i personaggi giocabili, non è inusuale vedere continui aggiornamenti, e stavolta a queste simpatiche controparti digitali si è aggiunta una versione di Van Gogh.

Come potete vedere nel post riportato in calce, diventano virale sui social, l'utente @KaroshiMyriad ha condiviso l'immagine di presentazione del personaggio in questione, che presenta un design modellato con sfumature e colori che riprendono un po' lo stile dell'artista, e ha come arma principale un enorme girasole, fiore a cui Van Gogh ha dedicato una serie di dipinti.

In questo tipo di giochi il valore del personaggio viene definito dal numero di stelle presenti sulla sua scheda, e da quanto mostrato sembra che Van Gogh sarà uno dei migliori all'interno di Fate Grand Order. Ricordiamo che lo scoppio della pandemia ha causato un rinvio del nuovo film dedicato alla serie, Fate Grand Order: Camelot, e vi lasciamo al trailer di Fate Grand Order: Camelot.