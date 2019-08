Fate/Grand Order - Babylonia: annunciato un nuovo membro del cast

Il sito web ufficiale dedicato a Fate/Grand Order - Babylonia, anime tratto dal gioco mobile Dai Nana Tokuiten Zettai Majū Sensen Babylonia" (Order VII: The Absolute Frontline in the War Against the Demonic Beasts: Babylonia), ha recentemente annunciato il nome di un nuovo doppiatore unitosi al team attualmente al lavoro sull'opera.

Andando più nello specifico, è stato dichiarato che Yumi Uchiyama si è unita al cast e si occuperà di doppiare Siduri. Qui di seguito potete invece visionare i nomi di tutti gli altri doppiatori per ora confermati:

Nobunaga Shimazaki nel ruolo di Ritsuka Fujimaru

Rie Takahashi nel ruolo di Mashu Kyrielight

Ayako Kawasumi nel ruolo di Fou

Tomokazu Seki nel ruolo di Gilgamesh

Yu Kobayashi nel ruolo di Enkidu

Kana Ueda nel ruolo di Ishtar

Takahiro Sakurai nel ruolo di Merlino

Yuu Asakawa nel ruolo di Ana

Kenichi Suzumura nel ruolo di Romani Archaman

Maaya Sakamoto nel ruolo di Leonardo Da Vinci

CloverWorks (DARLING in FRANXX, PERSONA 5 the Animation) sta producendo la serie anime con l'aiuto di Takeshi Takeuchi (franchise di Fate). Toshifumi Akai (aiuto regista di DARLING in FRANXX, regista del video musicale "Shelter" di Porter Robinson) è stato posto come director, il tutto affiancato dall'assistente regista Miyuki Kuroki (regista di The Idolm@ster SideM). Tomoaki Takase (Occultic; Nove, Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend) si sta occupando del character design, mentre Keita Haga (testi delle canzoni di Fate/stay night) e Ryo Kawasaki (Fate/Grand Order: First Order) stanno lavorando alla colonna sonora. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"Ritsuka e Mash, questa volta, dovranno tornare indietro nel tempo fino al 2600 A.C e salvare l'umanità dall'estinzione, minacciata da un Graal corrotto inviato dal malvagio Solomon in quell'epoca. I due faranno la conoscenza di Re Gilgamesh, sovrano di Uruk, che li aiuterà ad organizzare una strategia vincente. Durante il viaggio incontreranno molti nemici tra cui divinità babilonesi e centro-americane ma anche preziosi alleati come il famoso mago Merlino, Ushiwakamaru, Benkei e molti altri. Insieme formeranno una vera e propria squadra che cercherà di sconfiggere nemici via via sempre più potenti che mirano alla distruzione della Mesopotamia e dell'umanità intera."

Il gioco ha inoltre portato alla concretizzazione di un progetto cinematografico animato in due parti. Fate/Grand Order Shinsei Entaku Ryōiki Camelot: Wandering: Agateram e Fate/Grand Order Shinsei Entaku Ryōiki Camelot: Paladin: Agateram adatteranno la storia narrata nel gioco Dai Roku Tokuiten Shinsei Entaku Ryōiki: Camelot" (Order VI: The Sacred Round Table Realm: Camelot), con la prima pellicola che verrà rilasciata nei cinema nipponici nel 2020.