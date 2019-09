Fate/Grand Order - Babylonia: arriva il trailer dell'anime!

La stagione autunnale sta per cominciare, obbligandoci a lasciarci alle spalle i tanti titoli che ci hanno accompagnato durante la primavera e l'estate. Uno degli anime che faranno il loro debutto nel palinsesto nipponico a partire dal prossimo mese sarà Fate/Grand Order - Babylonia, che oggi si mostra nel suo secondo nuovo video promozionale.

Per Fate/Grand Order - Babylonia oggi è già arrivata una key visual, ma adesso l'anime Fate/Grand Order: Zettai Majū Sensen Babylonia, titolo completo della stagione, si mostra anche in un trailer animato che fa da secondo video promozionale. A darne l'annuncio e mostrarcelo è stata la pagina Twitter ufficiale della serie, di cui potete vedere il tweet con il trailer in calce.

I Servant e i protagonisti appaiono nel nuovo trailer di un minuto di Fate/Grand Order: Babylonia, di cui l'episodio 0 è stato pubblicato su Crunchyroll pochi giorni fa. A occuparsi dell'anime è lo studio CloverWorks, con Takeshi Takeuchi come produttore. Toshifumi Akai è il regista scelto, affiancato da Miyuki Kuroki. Tomoaki Takase è l'addetto al character design, mentre Keita Haga e Ryo Kawasaki si stanno occupando delle musiche.

In questa nuova serie, che arriverà dal 5 ottobre alle ore 23:30 giapponesi, Ritsuka e Mash dovranno tornare fino al 2600 avanti Cristo per evitare che l'umanità si estingua a causa del Graal corrotto che Solomon ha inviato in quel periodo. I due incontreranno sul loro percorso tanti personaggi famosi.