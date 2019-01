Fate/Grand Order - Babylonia, Fou e Mash rivelate in una nuova immagine

Dopo la rivelazione dei alcuni poster e di un primo trailer relativi al nuovo progetto d'animazione de Fate/Grand Order - Babylonia, legato al celebre franchise di visual novel, sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti in merito.

Il sito ufficiale della serie anime, ispirata al videogioco per smartphone, ha rivelato un terzo poster (in calce all'articolo) che mostra due nuovi personaggi, già noti ai fan della serie, con le relative doppiatrici:

Rie Takahashi nel ruolo di Mashu Kyrielight

Ayako Kawasumi nel ruolo di Fou

Ricordiamo che il sito aveva in precedenza rivelato due poster relativi alle figure di Gilgamesh e Enkidu. La serie sarà prodotta presso gli studi d'animazione CloverWorks, noti per The Promised Neverland, DARLING in FRANXX e PERSONA 5 the Animation,che darà vita ai personaggi di Takeshi Takeuchi (franchise di anime Fate). Tra lo staff figurano Toshifumi Akai (assistente alla regia di DARLING in FRANXX, Porter Robinson, regista di "Shelter") e Miyuki Kuroki (regista di Idolm @ ster SideM) per quanto riguarda la regia, Tomoaki Takase (Occultic; Nine, Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend) che si occuperà del character designer, e infine per la parte musicale troviamo Keita Haga (i testi delle canzoni a tema Fate/Stay night) e Ryo Kawasaki (Fate/Grand Order: First Order).

L'annuncio di tale progetto, insieme a Fate/Grand Order Camelot, era stato rilasciato in occasione del Fate/Grand Order Fes 2018 l'anno scorso. Fate/Grand Order - Babylonia, adattamento animato del gioco per smartphone “Dai Nana Tokuiten Zettai Maju Sensen Babylonia” (VII Ordine – Il Fronte Assoluto nella Guerra contro le Bestie Demoniache – Babylonia) sarà presentato in anteprima quest'anno.