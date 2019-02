Fate/Grand Order - Babylonia, in anteprima il nuovo character design di Ishtar

Precedentemente annunciato durante il Fate/Grand Order Fes 2018, il sito ufficiale progetto legato alla trasposizione animata de Fate/Grand Order: Babylonia ha pubblicato alcuni bozzetti e un poster relativi al design di un nuovo personaggio.

Dopo una recente intervista ad uno dei produttori della trasposizione animata, in cui è stato dichiarato che la serie e i due lungometraggi saranno tranquillamente accessibili anche a coloro che non hanno avuto modo di giocare i titoli della serie di Fate, ora sul sito di Fate/Grand Order: Babylonia (titolo originale Fate/Grand Order: Zettai Majū Sensen Babylonia) sono stati pubblicati i primi bozzetti del character design di Ishtar.

Potete ammirare in calce all'articolo il poster che cattura un primo piano della graziosa e affascinante Servant, seguito dagli sketch e studi delle espressioni e del costume che la giovane sfoggerà nella serie. In precedenza sono stati presentati anche i character design di Gilgamesh, Enkidu, Mashu (doppiato da Rie Takahashi) e Fou (doppiata da Ayako Kawasumi).

Ricordiamo che il progetto sarà prodotto da Toshifumi Akai (assistente alla regia di DARLING in FRANXX, Porter Robinson, regista di "Shelter") presso lo studio d'animazione CloverWorks (DARLING in FRANXX, PERSONA 5 the Animation) e l'aiuto di Miyuki Kuroki (regista di Idolm @ ster SideM). Il character design è curato da Tomoaki Takase (Occultic; Nine, Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend) mentre le musiche saranno composte da Keita Haga (i testi delle canzoni a tema Fate/Stay night) e Ryo Kawasaki (Fate/Grand Order: First Order).

Al momento non disponiamo di una data effettiva, sappiamo solo che Fate/Grand Order: Babylonia farà il suo debutto durante questo 2019. Speriamo in un buon risultato!