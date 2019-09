Fate/Grand Order - Babylonia: rivelato il numero degli episodi

La fine dell'anno si prospetta particolarmente interessante per gli anime, infatti oltre ai grandi nomi che tutti conosciamo, nel mese di ottobre arriverà anche Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia. Un insider ha rivelato il numero di episodi della serie.

La fonte in questione risponde al nome di moetron, e sul suo profilo twitter ha informato i suoi follower che l'anime sarà composto da due cour narrativi, per un totale di 21 episodi. Inizierà il 5 Ottobre e andrà in onda fino a Marzo 2020. Per ora sembra non esserci alcuno stracco tra le puntate.

L'anime è basato sul rispettivo gioco mobile Order VII: The Absolute Frontline in the War Against the Demonic Beasts: Babylonia", Aniplex ha licenziato la serie per un rilascio in lingua inglese al di fuori del Giappone, e nonostante non sarà disponibile a tutti a partire dal 5 Ottobre, i fan possono intanto godersi l'episodio speciale caricato su Crunchyroll.

A causa di un accordo particolare, l'anime per il primo mese sarà disponibile in streaming esclusivamente su Funimationnow, successivamente sarà visibile anche su altre piattaforme come la già citata Crunchyroll.

La serie mobile di Fate/Grand Order continuerà ad essere adattata attraverso due film, il primo è previsto per il 2020 (Wandering: Agateram), e il secondo (Paladin: Agateram) è al momento in produzione presso Production I.G, una data d'uscita non è stata ancora accennata.

Recentemente Fate/Grand Order Babylonia si è mostrato in un trailer,