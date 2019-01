Fate/Grand Order - Babylonia si mostra nelle prime immagini: poster e trailer

Finalmente possiamo ammirare le prime immagini di Fate/Grand Order - Babylonia, uno dei nuovi progetti anime legati al celebre franchise di visual novel. Possiamo finalmente mostrarvi, infatti, i primi poster e il primo trailer della serie anime ispirata al videogioco per smartphone.

A dare annuncio di questo nuovo materiale promozionale è il sito ufficiale di Fate/Grand Order - Babylonia, che ci fornisce due character poster e un video ispirato ai due personaggi in questione: parliamo di Gilgamesh ed Enkidu, le cui rispettive locandine ufficiali sono presenti in calce a questo articolo.

Ricordiamo che la serie anime è attualmente in fase di produzione presso li studi di CloverWorks, gli stessi autori di anime molto attesi come The Promised Neverland ma anche di grandi successi come Darling in the Franxx e Persona 5 The Animation. A capo del progetto ci sarà Takashi Takeuchi, character designer ufficiale del franchise, mentre la regia è affidata a Toshifumi Akai e Miyuki Kuroki (rispettivamente aiuto-regista in Darling in the Franxx e regista in The Idolm@ster SideM).

Babylonia sarà, come già detto, tratta da un gioco per smartphone e, più precisamente, dalla storia intitolata “Dai Nana Tokuiten Zettai Maju Sensen Babylonia” (VII Ordine – Il Fronte Assoluto nella Guerra contro le Bestie Demoniache – Babylonia). Il debutto della serie è previsto nel 2019.