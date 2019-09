Fate/Grand Order - Babylonia verrà rilasciato anche su Crunchyroll

Aniplex of America ha annunciato che Fate/Grand Order - Babylonia, adattamento anime del videogioco per dispositivi mobile Dai Nana Tokuiten Zettai Majū Sensen Babylonia, verrà reso disponibile in streaming anche su Crunchyroll dopo il rilascio dell'opera da parte di Fumination.

Seppur attualmente non sia stato specificato quanto Crunchyroll renderà l'anime disponibile in streaming, Funimation, Wakanim e Madman Anime Group AnimeLab avevano fatto sapere di avere una finestra d'esclusività streaming di 30 giorni nei loro territori. Fumination, inoltre, possiede anche l'esclusività streaming per un anno nei confronti della versione doppiata della produzione.

Nel corso di questi ultimi giorni, inoltre, Aniplex of America ha pubblicato un nuovo trailer con sottotitoli in inglese dedicato alla produzione. Nel corso di queste ultime settimane, sono state inoltre rilasciate alcune informazioni sulla premiere nordamericana della serie animata, di cui se ne occuperà proprio Aniplex of America. Qui di seguito potete invece leggere i nomi dei vari doppiatori che lavoreranno alla produzione:

Tetsu Inada nei panni di Musashibō Benkei

Saori Hayami nei panni di Ushiwakamaru

Shinichiro Miki nei panni di Leonidas I

Nobunaga Shimazaki nei panni di Ritsuka Fujimaru

Rie Takahashi nel ruolo di Mashu Kyrielight

Ayako Kawasumi nel ruolo di Fou

Tomokazu Seki nel ruolo di Gilgamesh

Yu Kobayashi nel ruolo di Enkidu

Kana Ueda nel ruolo di Ishtar

Takahiro Sakurai nel ruolo di Merlino

Yuu Asakawa nel ruolo di Ana

Kenichi Suzumura nel ruolo di Romani Archaman

Maaya Sakamoto nel ruolo di Leonardo Da Vinci

Secondo quanto annunciato, CloverWorks (DARLING in FRANXX, PERSONA 5 the Animation) sta producendo la serie anime con l'aiuto di Takeshi Takeuchi (franchise di Fate). Toshifumi Akai (aiuto regista di DARLING in FRANXX, regista del video musicale "Shelter" di Porter Robinson) è stato posto come director, il tutto affiancato dall'assistente regista Miyuki Kuroki (regista di The Idolm@ster SideM). Tomoaki Takase (Occultic; Nove, Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend) si sta occupando del character design, mentre Keita Haga (testi delle canzoni di Fate/stay night) e Ryo Kawasaki (Fate/Grand Order: First Order) stanno lavorando alla colonna sonora.

L'opera narrerà le gesta di Ritsuka e Mash che, questa volta, dovranno addirittura tornare indietro nel tempo fino al 2600 A.C e salvare l'umanità dall'estinzione, minacciata da un Graal corrotto inviato dal malvagio Solomon in quell'epoca. I due si ritroveranno così a fare la conoscenza di Re Gilgamesh, sovrano di Uruk, il quale li aiuterà ad organizzare una strategia vincente per evitare il disastro. Durante il viaggio incontreranno molti nemici tra cui divinità babilonesi e centro-americane ma anche preziosi alleati come il famoso mago Merlino, Ushiwakamaru, Benkei e molti altri. Insieme formeranno una vera e propria squadra che cercherà di sconfiggere nemici via via sempre più potenti che mirano alla distruzione della Mesopotamia e dell'umanità intera.

Il gioco ha inoltre portato alla concretizzazione di un interessante e atteso progetto cinematografico animato in due parti. Fate/Grand Order Shinsei Entaku Ryōiki Camelot: Wandering: Agateram e Fate/Grand Order Shinsei Entaku Ryōiki Camelot: Paladin: Agateram adatteranno infatti la storia narrata nel videogioco Dai Roku Tokuiten Shinsei Entaku Ryōiki: Camelot" (Order VI: The Sacred Round Table Realm: Camelot), con la prima pellicola che verrà rilasciata nei cinema nipponici nel 2020, seppur attualmente non sia stata ancora annunciata una data specifica.