Fate/Grand Order: Camelot si mostra in un trailer con sottotitoli in inglese

Come sicuramente saprete, quello di Fate/Grand Order è un franchise semplicemente gigantesco, di tale portata da aver ricevuto incassi miliardari che sono in continuo aumento, un successo colossale che ha portato il brand ad arricchirsi con innumerevoli opere a tema che hanno avvicinato innumerevoli fan alla serie.

Tra le tante produzioni dedicate all'epopea di Fate/Grand Order figura anche Fate/Grand Order The Movie Divine Realm of the Round Table: Camelot (Fate/Grand Order Shinsei Entaku Ryōiki Camelot), pellicola animata che fin dal primo istante ha saputo intrigare numerosi spettatori, assai curiosi di scoprire la storia che verrà narrata all'interno del film.

Ebbene, Aniplex of America ha pubblicato un nuovo teaser trailer dell'opera con sottotitoli in inglese che permetterà a tutti gli interessati di visionare alcuni dei personaggi e delle intriganti e movimentate vicende che andranno presentandosi durante il lungometraggio. Recentemente, inoltre, lo staff al lavoro sulla pellicola aveva ufficialmente annunciato quando il tutto sarebbe giunto nelle sale nipponiche, ovvero il 15 agosto 2020, anche se per il momento latitano le novità in merito alla release occidentale, attesa per un generico 2020.

Secondo quanto precedentemente rivelato, Kei Suezawa è stato posto come director della pellicola, il tutto affiancato da Takashi Takeuchi come character designer e Mieko Hosoi come adattatore dei disegni per il processo d'animazione.