Fate Grand Order: Camelot Parte 1, il film si presenta in un primo trailer

Fate Day, potremmo affettuosamente dire oggi, dato che l'intero franchise è stato oggi protagonista di sponsorizzazioni ai titoli attualmente in produzione. Dopo l'annuncio di Fate/Grand Order: Camelot di appena pochi giorni fa, un trailer accompagna la promozione del VI order dell'iconica saga.

Fate/Grand Order ha già dimostrato di essere uno dei giochi di successo nel mercato asiatico, al punto da detenere per diversi mesi il primato dell'applicazione più scaricata e giocata dall'utenza, portando nelle casse dell'editore Type Moon enormi introiti. Gli order sono l'equivalente di mondi alternativi il cui compito del giocatore è risolvere la singolarità che sta modificando alcuni eventi, compiendo la storia dei diversi spiriti eroici. Il sesto order, quindi, proietterà gli spettatori nell'arco narrativo dedicato a Camelot.

La saga sarà divisa in due film, di cui il primo debutterà nei cinema giapponesi a partire dal 2020, in una data ancora non meglio precisata, ma con un trailer promozionale che potete iniziare ad ammirare in calce a questo articolo sulla Parte 1. Non ci resta, a questo punto, che restare in attesa di ulteriori novità, soprattutto ora che è stato annunciato anche l'adattamento animato del VII order della saga, intitolata Fate/Grand Order Baylonia.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste prime immagini per Camelot? Vi ricordiamo, infine, di lasciarci le vostre impressioni con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!