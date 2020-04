Fate/Grand Order Cosmos in the Lostbel: i protagonisti nel nuovo trailer

Quello di Fate/Grand Order è un franchise oramai a dir poco immenso che, se in Occidente ha saputo conquistare le attenzioni di una larga fetta di pubblico, in Giappone è diventata una vera e propria opera di culto, con milioni di fan che ogni anno portano al brand incassi economici miliardari.

Il successo ottenuto dal videogioco per dispositivi mobile ha infatti portato alla concretizzazioni di varie produzioni animate, tra serie e pellicole pensate per arricchire ancor di più l'universo narrativo della produzione. Tra le tante serie a tema, figura anche Fate/Grand Order Cosmos in the Lostbelt, adattamento animato della "Seconda Parte" della campagna single-player del gioco Fate/Grand Order.

Le serie animate Babylonia, Camelot, e Solomon erano infatti tutte legate alla "Prima Parte" della campagna, il che aveva portato molti a chiedersi se anche la seconda parte avrebbe ottenuto un qualche anime dedicato. La risposta è infine arrivata con Cosmos in the Lostbelt, produzione che su Twitter si è infine mostrata in un ricco trailer - che voi potete visionare a fondo news -, un ottimo modo per farsi una prima idea sulla serie e vedere i vari personaggi che la popoleranno.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste ultime settimane è stato pubblicato anche un video promozionale per Fate/Grand Order Final Singularity Solomon. Inoltre, recentemente è stato purtroppo confermato che Fate/Stay Night Heaven's Feel III Spring Song è stato rinviato per colpo del Coronavirus.