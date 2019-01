Fate/Grand Order Duel, previsto un nuovo progetto manga ispirato a Fate/Grand Order

Grandi novità per gli appassionati e fan della nota serie di Fate. Il numero di febbraio della rivista Young Ace edita da Kodansha ha rivelato che un nuovo manga, legato al franchise de Fate/Grande Ordine debutterà il 4 febbraio sul numero di marzo della rivista.

Dal titolo Fate/Grand Order Duel: YA Tokuiten: Misshitsu Yūgi Makyō Shibuya: Shibuya Kettō Jiken (in inglese Fate/Grand Order Duel: YA Singularity: Secret Room Play Magical Border Shibuya: Shibuya Duel Incident), il manga si baserà sul gioco di carte Fate / Grand Order Duel presentato in Giappone il 1 agosto scorso. Il gioco da tavolo include delle figure in miniatura dei diversi Servant della serie e le relative carte di Comando.

Legato al progetto originale di Type - Moon, il manga sarà disegnato da Eiichiro Mashin (manga Himuro no Tenchi Fate/school life) con la supervisione di Aniplex. Il numero di marzo di Young Ace pubblicherà inoltre il primo capitolo di uno dei quattro nuovi manga legato alla storia del gioco Fate/Grand Order: Epic of Remnant. Il manga in questione si baserà sulla seconda parte, intitolata "Ashu Tokuiten II Denshō Chitei Sekai Agartha: Agartha no Onna" (Subspecies Singularity II: Legendary Subterranean World Agartha: Woman of Agartha). Gli altri tre capitoli saranno pubblicati separatamente.

Ricordiamo inoltre che Aniplex ha pubblicato il gioco Fate/Grand Order in Giappone nell'estate del 2015. Il gioco è stato distribuito in inglese negli Stati Uniti e in Canada nel giugno 2017, mentre un adattamento a serie animata intitolato Fate/Grand Order: First Order è stato trasmesso Giappone a dicembre del 2016. Al momento Fate/Stay night, Fate/Stay night: Unlimited Blade Works, Fate/Zero, Fate/Extra: Last Encore, Fate/Grand Order: First Order e Fate Apocrypha sono disponibili in streaming su varie piattaforme di streaming come Hulu, Netflix e Crunchyroll.