Fate/Grand Order: il primo film del progetto Camelot si rivela in un nuovo trailer

Nella giornata di ieri tramite la pagina Twitter ufficiale del progetto Fate/Grand Order The Movie Divine Realm of the Round Table: Camelot è stato pubblicato un video promozionale, a pochi giorni dall'uscita del primo film Wnadering: Agaterman, previsto per il 5 dicembre.

Il video in questione è stato presentato, come successo per il primo trailer del progetto, è accompagnato dal brano Dokuhaku, composto da Maaya Sakamoto, e ha mostrato nuove sequenze, e battaglie con protagonisti Bedivere, Mordred, Lancelot, Tristan e molti altri personaggi. In occasione dell'arrivo nelle sale giapponesi della prima pellicola del progetto, saranno dati ai primi 100000 spettatori dei simpatici set di sticker, di cui potete vedere un esempio nelle immagini in calce.

Per gli appassionati che seguono i continui aggiornamenti del videogioco invece, lo studio Production I.G regalerà un'illustrazione speciale a settimana, partendo dal 5 dicembre fino al 26. Inoltre che acquistare in prevendita i biglietti del secondo film, Paladin: Agateram, avrà immediatamente un piccolo raccoglitore con uno dei tre set di ritratti presentati con l'immagine in fondo alla pagina.

I due film in questione adatteranno Order VI: The Sacred Round Table Realm: Camelot, una storia introdotta nel videogioco. La regia del primo film è stata affidata a Kei Suezawa, mentre quella del secondo a Kazuto Arai, Takashi Takeuchi tornerà a ricoprire il ruolo di character designer. Ricordiamo che di recente si è aggiunto un nuovo personaggio basato su Van Gogh in Fate/Grand Order, e vi lasciamo ad una fantastica figure dedicata a Meltlilith.