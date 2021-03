Fate/Grand Order: nuovo trailer e key visual per la seconda pellicola del progetto Camelot

Dopo diversi mesi di attesa, è stata confermata la data d'uscita della seconda e ultima parte della serie di due film Fate/Grand Order - Divine Realm of the Round Table: Camelot. La pellicola arriverà infatti nelle sale giapponesi nei primi giorni di maggio, come confermato dal trailer e dalla key visual pubblicati di recente sui social.

Come riportato nei due post condivisi su Twitter da @FGOAP_ep6, che trovate in fondo alla pagina, il sottotitolo del film è Paladin;Agateram e continuerà quanto visto nella prima parte, Wandering;Agateram, proseguendo quindi la storia della Sesta Singolarità, evento introdotto originariamente nel videogioco per smartphone della serie Fate/Grand Order, sul quale sono basati molti degli sviluppi narrativi dei film.

Moltissimi sono i doppiatori che hanno partecipato alla realizzazione della pellicola, prodotta da Production I.G, che ha affidato la regia a Kazuto Arai, mente dell'animazione si è occupato il gruppo gestito da Takashi Takeuchi, lead character designer delle trasposizioni animate del franchise Fate, e da Mieko Hosoi. Attualmente non è stata definita alcuna informazione riguardo l'arrivo del film in Europa, mentre nel trailer è stato specificato il debutto nelle sale giapponesi l'8 maggio.

Ricordiamo che su Netflix è disponibile l'intera Fate Series, e vi lasciamo ad una magnifica illustrazione dedicata a Saber.