Fate/Grand Order, presentato il cast del secondo spettacolo teatrale

Lo spettacolo, che si terrà ad Osaka al Sankei Hall Breeze (giornate tra il 11 e il 14 gennaio 2019 e a Tokyo alla Nippon Seinenkan Hall (giornate tra il 19 e il 27 gennaio 2019), verrà presentato in anteprima a gennaio del prossimo anno e andrà ad adattare la storia de Dai Nana Tokuiten Zettai Majū Sensen Babylonia (VII Ordine – Il Fronte Assoluto nella Guerra contro le Bestie Demoniache – Babylonia).

Sono stati inoltre rivelati i nomi degli attori che prenderanno parte al cast teatrale:

Shōichirō Oomi, Mioka Sakamoto (doppio cast) - Ritsuka Fujimaru

Akari Nanawo - Mash Kyrielight

Akira - Merlino

Sakina Kuwae - Ana

Saori Yasaka - Ishtar

Umino Kawamura - Ereshkigal

Saki Akai - Quetzalcoatl

Asana Mamoru - Gorgone

Yōko Kadoyama - Siduri

RiRiKA - Leonardo da Vinci

Takuya Ide - Romani Archaman

Haruki Kiyama - Gilgamesh

Shōgo Yamazaki - Enkidu

Nanawo, Ririka e Ide ricopriranno gli stessi ruoli del primo spettacolo teatrale, intitolato "Fate/Grand Order The Stage: Shinsei Entaku Ryōiki Camelot Replica; Agateram"e svoltosi a Tokyo nel luglio 2017, e nuovamente a settembre e ottobre dello stesso anno. A dirigere nuovamente lo spettacolo sarà Sakurako Fukuyama mentre per la componente musicale se ne sta occupando Akane Otsuka.

Ricordiamo che durante il Fate/Grand Order Fes 2018 il franchise ha annunciato ben due nuovi progetti anime su Fate/Grand Order: Babylonia e Camelot. Da on perdere anche il secondo capitolo della trilogia cinematografica Fate/Stay Night Heaven's Feel, in uscita a gennaio del prossimo anno!

Per chi fosse interessato, al momento Fate/Stay night, Fate/Stay night: Unlimited Blade Works, Fate/Zero, Fate/Extra: Last Encore, Fate/Grand Order: First Order e Fate Apocrypha sono disponibili in streaming su varie piattaforme di streaming come Hulu, Netflix e Crunchyroll.